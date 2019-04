Kreis Schleswig-Flensburg: Durchsuchung bei mutmaßlichem Drogenhändler

von shz.de

18. April 2019, 10:03 Uhr

Kreis Sl-FL (ots) - Am Mittwochmorgen (17.04.19) wurden mehrere

Wohnungen im Kreis Schleswig-Flensburg nach illegalen Drogen

durchsucht. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER),

bestehend aus Beamten der Zollfahndung Hamburg und der

Bezirkskriminalinspektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft

Flensburg ermitteln bereits seit längerer Zeit gegen einen

23-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet.



Er steht in Verdacht, in nicht unerheblichem Umfang mit

Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. So wurden bereits während bei

einer von ihm veranlassten Kurierfahrt im März ca. 18 kg Marihuana

und ca. 10 kg Amphetamine sichergestellt. Außerdem wird gegen weitere

Personen ermittelt, die im Verdacht stehen, dass sie den

Beschuldigten in seinem Handeln unterstützt haben könnten. Ihnen wird

vorgeworfen, das durch den Drogenverkauf illegal erworbene Geld

gewaschen oder die Drogen für den mutmaßlichen Haupttäter gelagert zu

haben.



Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem mehrere Kilogramm

Marihuana, eine Schusswaffe, ein als Taschenlampe getarnter

Elektroschocker, Utensilien zum Herstellen von Drogen, zwei Pkw,

sechs hochwertige Uhren und eine Geldzählmaschine sichergestellt. Es

wird angestrebt, die erwirtschafteten Gewinne und erworbenen

Gegenstände einzuziehen.



Der 23-jährige Hauptverdächtige wurde nach seiner Festnahme bei

der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Flensburg vorgeführt, die

den Haftbefehl verkündete und den Vollzug der Untersuchungshaft

anordnete.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell