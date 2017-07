Kreis RD-ECK - Starker Regen

Kreis RD-ECK (ots) - 170730-2-pdnms Starker Regen



Kreis RD-ECK und Stadtgebiet Neumünster. In der Nacht zu heute

(Nacht zum 30.07.17) kam es in einigen Landesteilen zu starkem Regen.

Die Einsatzleitstelle der Polizei in Kiel registrierte für den

Bereich der Polizeidirektion Neumünster lediglich zwei

Unwettereinsätze. Um 03.48 Uhr wurde aus der Bahnhofstraße in

Bordesholm "Fahrbahn unter Wasser" gemeldet. Dort wurden selbst

Gullydeckel aus den Schächten gedrückt. Um 04.03 Uhr wurde aus

Bredenbek (Rolfshörner Weg) in Höhe des Kindergartens und des

Sportplatzes ebenfalls "Land unter" gemeldet. In Neumünster gab es

keine wetterbedingten Einsätze.



