Kreis Plön: Vorstellung Verkehrssicherheitsbericht 2017 Kreis Plön / Einladung an Medienvertreter

15. März 2018, 09:13 Uhr

Kreis Plön (ots) - Die Polizeidirektion Kiel stellt am 19. März

den Verkehrssicherheitsbericht 2017 für den Kreis Plön vor.



Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, sich am Montag um

11 Uhr an der Unfallhäufungsstelle in Stakendorf, Landesstraße 165 /

Kreisstraße 50 (Langenrade/Strandweg) einzufinden, um an der

Präsentation teilzunehmen.



Vor Ort werden der Leiter der Polizeidirektion Kiel, Leitender

Kriminaldirektor Thomas Bauchrowitz, und der Leiter des Sachgebiets

Verkehr, Polizeihauptkommissar Stefan Kalinowski, nach Vorstellung

des Berichts für Fragen zur Verfügung stehen.



Um vorherige telefonische Anmeldung unter 0431 / 160 2011 wird

gebeten.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



