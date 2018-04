Kreis Plön: Korrektur Anzahl Biker (Folgemeldung zu 180408.1)

von shz.de

08. April 2018, 15:13 Uhr

Kreis Plön (ots) - Bei der Nennung der geschätzten 1.200

Kradfahrer, die heute am Rastorfer Kreuz waren, hat es einen

Übermittlungsfehler gegeben. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Nach

aktueller Schätzung waren in der Spitze bis zu 2.500 Kradfahrer an

dem beliebten Treffpunkt im Kreis Plön.



