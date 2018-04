Kreis Plön / Kiel: Eröffnung der Motorradsaison am Rastorfer Kreuz

von shz.de

05. April 2018, 14:03 Uhr

Kreis Plön / Kiel (ots) - Sonntag findet am Rastorfer Kreuz im

Kreis Plön sowie an zwei weiteren Standorten in Kiel die alljährliche

Saisoneröffnung der Biker-Szene statt. Die Polizeidirektion Kiel wird

vor Ort sein und für einen sicheren und störungsfreien Ablauf der

Veranstaltung sorgen.



Wie schon in den vergangen Jahren findet auch diesen Sonntag

wieder die Saisoneröffnung für Bikerinnen und Biker am Rastorfer

Kreuz statt. In der Vergangenheit war es bei dieser und ähnlichen

Veranstaltungen seitens einiger Motorradfahrerinnen und -fahrer

teilweise zu erheblichen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung

und andere Vorschriften gekommen. Aus diesem Grund wird die

Polizeidirektion Kiel die Saisonerföffnung begleiten und Straftaten

sowie Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgen und unterbinden.



Seitens der Polizei wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf

den neu geschaffenen Paragraphen 315d (verbotene Kraftfahrzeugrennen)

des Strafgesetzbuches hingewiesen. Bei Verstößen drohen erhebliche

Konsequenzen, wie die Entziehung der Fahrerlaubnis bis hin zur

Beschlagnahme des verwendeten Fahrzeuges.



Es geht hierbei nicht um die kleinliche Verfolgung von

geringfügigen Ordnunsgwidrigkeiten, sondern in erster Linie um die

Sicherheit von Beteiligten und Unbeteiligten. Darüber hinaus will die

Polizeidirektion Kiel nachvollziehbar Grenzen aufzeigen und für einen

störungsfreien Ablauf der Veranstaltung sorgen. Vor diesem

Hintergrund werden auch in diesem Jahr die Kommunikationsteams der

Polizei vor Ort und ansprechbar sein.



Um auch den Unbelehrbaren entgegen zu treten, werden mehrere

Videowagen der Polizei im Einsatz sein und Regelverstöße beweissicher

dokumentieren.



Die Polizeidirektion Kiel wünscht allen Zweiradfahrerinnen und

-fahrern sowie Interessierten einen erfolgreichen Saisonstart bei

bestem Wetter unter Einhaltung der Vorschriften und ohne die

Gefährdung von Menschenleben.



Ein Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel wird Sonntag am

Rastorfer Kreuz sein und ist ab 09:00 Uhr unter der Telefonnummer

0171 / 30 38 405 erreichbar.



Jan von Einem









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell