Kreis Pinneberg / Wedel // Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt.

Avatar_shz von shz.de

20. Januar 2020, 14:02 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagmorgen um 04:09 Uhr beobachtete ein Anwohner in

der Auweide 1 aus seiner Wohnung heraus, wie sich jemand an den Fahrrädern vor

seiner Wohnanschrift zu schaffen machte und verständigte Polizei. Beim

Eintreffen der Polizei versuchte der 56-jährige Wedeler sich unauffällig vom

Fahrradständer zu entfernen. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest, der Zeuge

identifizierte diesen noch vor Ort. Bei dem Täter wurden Werkzeug und mehrere

Fahrradteile sowie ein aufgebrochenes Fahrradschloss sichergestellt. Die Polizei

in Wedel bittet Zeugen sowie Geschädigte, die Angaben zu Diebstählen an oder von

Fahrrädern in der Nacht vom 18. zum 19. Januar machen können, sich unter der

Telefonnummer 04103 50180 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Claus Volkenandt

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4497155

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell