Kreis Pinneberg - Verkehrsbehinderungen im Rahmen der Cyclassics

Bad Segeberg (ots) - Am 20. August 2017 findet in Hamburg,

Schleswig-Holstein und in Teilen Niedersachsens das diesjährige

Cyclassics-Fahrradrennen statt. Die Polizei rechnet im Kreis

Pinneberg mit Verkehrsbehinderungen.



Die Polizei wird das Radrennen im Kreisgebiet mit zahlreichen

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten begleiten, um in Zusammenarbeit

mit der Polizei Hamburg einen reibungslosen Ablauf der

Sportveranstaltung zu gewährleisten.



Im Jahre 2016 kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Insgesamt

nahmen im vergangenen Jahr etwa zwanzigtausend sogenannte Jedermänner

an der Veranstaltung teil, welche sich auf Rennstrecken von 55, 100

und 155 Kilometern verteilten. Hinzu kam das Profifeld mit etwa 160

Rennradfahren. Insgesamt kam es in dem 55-Kilometer-Rennfeld ohne

Fremdeinwirkung zu 13 Stürzen. Neben den zehn Personen, die vor Ort

ärztlich versorgt werden konnten, mussten drei Sportler zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Im Kreis Pinneberg wird es auch in diesem Jahr aufgrund von

mehreren temporären Straßensperrungen zu Einschränkungen im

Straßenverkehr kommen, so ist die Rennstrecke beispielsweise in

Schenefeld bei Hamburg, Pinneberg und Appen-Etz während der

Durchfahrt der Rennfelder von ca. 7.15 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Im

gesamten Südosten des Kreisgebietes wird es zu Verkehrsbehinderungen

und somit zu Verzögerungen kommen.



Weitere Sperrungen im Überblick



Von ca. 07.15 Uhr bis 15 Uhr sind gesperrt:



- Landstraße Schenefeld-Elmshorn (LSE) zwischen dem Kreisel in

Pinneberg und dem Kreisel in Holm - Landesstraße Wedel-Pinneberg (L

105) - Lehmweg (Appen-Etz) - B 431 zwischen Holm und Wedel (bis

voraussichtlich 16 Uhr) - Ortsdurchfahrten Wedel und Holm (bis

voraussichtlich 16 Uhr)



Sofern möglich, wird seitens der Polizei darum gebeten, den

gesamten Bereich weiträumig zu umfahren. Die Stadt Wedel kann über

die Autobahn 7, Anschlussstelle Bahrenfeld und die B 431 aus Hamburg

erreicht werden.









