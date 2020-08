Kreis Pinneberg - Soko-Wohnung sucht weiterhin Eigentümer von Schmuck

Avatar_shz von shz.de

26. August 2020, 09:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg (vormals Sonderkommission Wohnung) sucht Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut.



Hintergrund ist eine Einbruchsserie in Wohnhäuser im Großraum Hamburg mindestens seit Herbst 2019. Nach monatelangen intensiven Ermittlungen und verschiedenen operativen Maßnahmen zur Ermittlung der Gruppierung gelang die Festnahme der zunächst unbekannten Einbruchstäter am 27. Februar 2020.



Näheres ist der damaligen Pressemitteilung vom 02. März 2020 unter folgendem Link unmittelbar zu entnehmen:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4535529



In Ergänzung der damaligen Pressemitteilung ist anzumerken, dass sich die festgenommenen Tatverdächtigen nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Nach dem dritten Beschuldigten wird europaweit gefahndet.



Durch intensive Ermittlungsarbeit konnten die Beamten dem Trio nach den Festnahmen noch weitere Einbrüche zuordnen.



Im Rahmen von Durchsuchungen haben die Ermittler umfangreich Schmuck sichergestellt.



Eine Vielzahl an Schmuckstücken haben die Beamten bereits erfolgreich ihren rechtmäßigen Besitzern zuordnen können.



Dennoch ist die Herkunft einiger Gegenstände ungeklärt. Entsprechend wenden sich die Ermittler auf diesem Wege neuerlich an die Öffentlichkeit und bitten um Unterstützung.



Bereits Ende April hatten die Ermittler erstes Bildmaterial online gestellt und per Pressemitteilung vom 08.05.2020 um Mithilfe gebeten:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4591832



Auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein sind unter dem Menüpunkt Fahndungen auch Sachfahndungen eingestellt.



Zwischenzeitlich ließ sich im Rahmen der Ermittlungen weiteres Stehlgut ermitteln:



https://t1p.de/s8of



Wer das vermutliche Diebesgut wiedererkennt, wendet sich bitte unter Angabe der entsprechenden Vorgangsnummer an die Beamten per Email:



SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de



Alternativ sind die Ermittler des Sachgebiets 4 der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 telefonisch erreichbar.



