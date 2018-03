Kreis Pinneberg - Polizeiliche Kriminalstatistik 2017

von shz.de

Bad Segeberg (ots) - Die Polizeidirektion Bad Segeberg hat heute

Morgen die Kriminalstatistik 2017 für den Kreis Pinneberg

veröffentlicht. Neben einem Fazit ist dieser Medieninformation der

Link zu der im Internet abgelegten PKS 2017 unmittelbar zu entnehmen.



Die wichtigste Botschaft für alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis

Pinneberg stellt der Behördenleiter der Polizeidirektion Bad

Segeberg, Herr Andreas Görs, vorne an: "Die Menschen leben hier

sicher", so der Leitende Polizeidirektor.



Der Indikator für diese Aussage zur objektiven und subjektiven

Sicherheit ist die Häufigkeitszahl (Straftaten pro 100.000

Einwohner).



"Im Kreis Pinneberg liegt die Häufigkeitszahl mit 5.656 unter dem

Landesschnitt in Schleswig-Holstein", bilanziert der Behördenleiter.



Fazit:



Die Zahl der erfassten Straftaten geht auf 17.571 Taten zurück

(2016: 18.956). Davon konnten 8.837 Fälle aufgeklärt werden. Die

Aufklärungsquote steigt somit um 2,3 Prozentpunkte gegenüber 2016 auf

jetzt 50,3 Prozent. Ungefähr jede zweite Straftat im Kreis Pinneberg

wird damit aufgeklärt. Die Polizei ermittelt im Jahr 2017 insgesamt

7.099 Tatverdächtige, von denen 908 bei der Tatbegehung unter

Alkoholeinfluss standen.



Beim sexuellen Missbrauch von Kindern und exhibitionistischen

Handlungen nehmen die Taten erfreulicherweise ab. Die Fälle von

Vergewaltigungen steigen hingegen. Allerdings ist dieser Anstieg auch

mit einer Neufassung des § 177 StGB und einer damit einhergehenden

Ausweitung des Straftatbestands zu erklären ("Nein heißt Nein"). Die

Aufklärungsquote im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle

Selbstbestimmung liegt bei 77 Prozent.



Rohheitsdelikte nehmen insgesamt leicht zu, was maßgeblich durch

einen Anstieg der schweren bzw. gefährlichen Körperverletzungen

verursacht wird. Gleichzeitig sinken die Fallzahlen bei den

Raubstraftaten und den einfachen Körperverletzungen.



Brandstiftungen nehmen zu. Aufgrund der häufig geringen

Spurenlage, stellt dieser Deliktsbereich hohe Anforderungen an die

Ermittlungsarbeit der Polizei.



Insgesamt nehmen Diebstähle in ihrer Gesamtheit im Kreis Pinneberg

um 1.143 auf 7.162 deutlich ab. Mit 40,8 Prozent aller registrierten

Straftaten dominieren Diebstahlsdelikte die Polizeiliche

Kriminalstatistik quantitativ.



Auch Diebstähle aus Wohnungen nehmen deutlich ab.



Trotz der sinkenden Fallzahlen ist die Bekämpfung des

Wohnungseinbruchdiebstahls nach wie vor ein deutlicher Schwerpunkt

in der Arbeit der Polizei im Kreis Pinneberg. Insbesondere die

sogenannten reisenden Tätergruppen stellen eine besondere

Herausforderung für die Polizei dar. Eingebunden in das landesweite

Konzept des Landeskriminalamtes, hat die Polizeidirektion in einem

regional geprägten Konzept die personalintensive Sonderkommission

"Wohnung" geschaffen, um den Wohnungseinbruchdiebstahl effektiver zu

bekämpfen. Der Personaleinsatz ist im Bereich der Ermittlungen und

der Spurensicherung nochmals erhöht worden.



Die abschließenden Ergebnisse des direktionsweiten Konzeptes sind

noch abzuwarten, da die bei Einbrechern beliebte dunkle Jahreszeit

noch andauert. Jedoch steht zum jetzigen Zeitpunkt schon fest, dass

durch dieses Konzept die Tätererkenntnisse bei der Polizei zunehmen.

Das hat und wird weiterhin Ermittlungserfolge erzeugen, die zeitlich

unter Umständen lange nach der eigentlichen Tat eintreten.



Nach wie vor stellt die Aufmerksamkeit der Bevölkerung eine enorme

Hilfe dar. So konnten bei auffälligen Beobachtungen und zügigen

Anrufen bei der Einsatzleitstelle (Tel. 110) bereits Festnahmen

unmittelbar nach oder sogar bei der Tatbegehung erfolgen.



Die Polizeidirektion Bad Segeberg wird die "Soko Wohnung" auch

nach der einbruchsträchtigen "dunklen" Jahreszeit aufrechterhalten.



Vermögens- und Fälschungsdelikte nehmen ab. Nach wie vor machen

Betrugsdelikte den größten Anteil im Bereich der Vermögens- und

Fälschungsdelikte aus. Erfreulicherweise gehen die hohen Fallzahlen

im Bereich des Waren- und Warenkreditbetrugs weiter zurück. Der

Anteil der Wirtschaftskriminalität im Kreis Pinneberg nimmt weiter

ab. Die Aufklärungsquote liegt in diesem Bereich bei fast 100

Prozent. Bei den vorstehenden Delikten insbesondere beim Betrug

handelt es sich vielfach um Internetkriminalität, die Geschädigte

häufig am Wohnort anzeigen. Da die Täter aber häufig aus anderen

Bundesländern beziehungsweise aus dem Ausland agieren, werden diese

Taten nicht in der PKS für Schleswig-Holstein erfasst. Von daher sind

valide Aussagen zur Internetkriminalität anhand der PKS nicht

vollumfänglich möglich.



Die Zahl der Rauschgiftdelikte steigt nach einer Reduzierung im

letzten Jahr wieder an. Das Deliktsfeld beschäftigt die Polizei

weiterhin intensiv.



Straftaten begangen durch Jugendliche und Heranwachsende nehmen

erfreulicherweise weiter ab. Dabei stellt die Altersgruppe der 18-

bis unter 21-Jährigen den größten Anteil der Tatverdächtigen. Raub

und hier insbesondere der Straßenraub wird durch Jugendkriminalität

dominiert.



Ein Ausblick:



"Die vordringlichsten Ziele der Polizeidirektion Bad Segeberg

werden für das Jahr 2018 die Stärkung der polizeilichen Präsenz sowie

die Intensivierung der Ermittlungstätigkeiten, insbesondere im

Bereich der Bekämpfung der Einbruchskriminalität, sein."



Andreas Görs, Leiter der Polizeidirektion Bad Segeberg



