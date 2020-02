Kreis Pinneberg / Elmshorn // Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Heranwachsenden in Elmshorn.

Avatar_shz von shz.de

07. Februar 2020, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nach ersten Ermittlungen ist ein 19-jährige Elmshorner am

Donnerstag, den 06. Februar, von zwei bisher unbekannten Tätern ausgeraubt

worden. Der Geschädigte war gegen 21:50 Uhr mit dem Bus der Linie 6501 in

Richtung Haltestelle "Lieth" gefahren und dort ausgestiegen. Die Ermittlungen

zur Rekonstruktion des Tatherganges laufen. Die Täter entwendeten die Geldbörse

und eine Daunenjacke des Geschädigten. Weitere Auskünfte können zum jetzigen

Zeitpunkt nicht erteilt warden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Polizei in Elmshorn unter der Tel.- Nr. : 04121 8030 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Claus Volkenandt

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de



