Kreis Pinneberg / Elmshorn // Ohne Führerschein dafür aber unter Drogeneinfluss mit dem Pkw durch Elmshorn.

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 13:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht vom 01. zum 02. Februar fiel einer

Polizeistreife aus Elmshorn ein Fiat 500 aufgrund seiner unsicheren Fahrweise

auf. Als die Beamten den Pkw anhalten und den Fahrzeugführer kontrollieren

wollten, versuchte dieser zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch

Elmshorn, hielt der Fahrzeugführer schließlich doch an. Erste Ermittlungen

erbagen, dass der 40-jährige Fahrer ohne Führerschein dafür aber unter

Drogeneinfluß unterwegs war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der

Schlüssel des geliehenen Wagens wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt

jetzt auch gegen den Halter des Fiat 500, der dem Verdächtigen seinen Pkw

überlassen hatte.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Claus Volkenandt

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4509673

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell