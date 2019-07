Kreis Dithmarschen: Tatverdächtige nach diversen Straftaten ermittelt (Folgemeldung zu 190716.4)

von shz.de

26. Juli 2019, 10:03 Uhr

Kreis Dithmarschen (ots) - Im laufenden Monat ist es zu mehreren

Straftaten in unterschiedlichen Kirchen im Kreis Dithmarschen

gekommen. Zunächst Unbekannte begingen diverse Sachbeschädigungen und

Diebstähle in Gotteshäusern in Burg, Eddelak und Heide.



Im Zuge der Ermittlungen der Heider Kripo hat sich nun ein

Tatverdacht gegen ein Paar aus Dithmarschen erhärtet. Auf das Konto

des 26-jährigen gebürtigen Berliners und seiner 24-jährigen Freundin

gingen nach derzeitigen Erkenntnissen neben den genannten Taten

weitere Delikte wie unter anderem Tankbetrügereien, Spindaufbrüche

und das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Beide Beschuldigte sind der

Polizei seit längerer Zeit bekannt - sie traten bereits in der

Vergangenheit mehrfach im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion

Itzehoe und darüber hinaus auf. Die Ermittlungen der Kripo in dieser

Sache dauern an.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell