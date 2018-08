Kradfahrer beim Verkehrsunfall schwer verletzt

von shz.de

04. August 2018, 15:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 04.08. 2018 | Kreis Stormarn - 04.08.2018 -

Reinfeld



Am 04. August 2018, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich in Reinfeld,

im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 75 / Nordstormarnstraße ein

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad.



Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 55-jährige Hamburgerin mit

ihrem Opel Astra auf der B 75 aus Richtung Lübeck kommend in den

Kreuzungsbereich ein, und wollte nach links in Richtung

Nordstormarnstraße zur Auffahrt der BAB 1 einbiegen. Dabei übersah

sie den ihr entgegenkommenden vorrangsberechtigten 58-jährigen

Triumph-Fahrer aus Lübeck. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.500,- Euro.



Der Kreuzungsbereich der B75 wurde für die Dauer der

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca. 1 Stunde gesperrt.









