Korrekturmeldung: Pinneberg - Verdacht auf Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung

01. Juni 2020, 12:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Pressemitteilung von 11:18 Uhr unter der o.g. Überschrift ist ein Fehler unterlaufen.



Statt CO2 (Kohlenstoffdioxid) muss es korrekt CO (Kohlenstoffmonoxid)lauten.



Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde geändert und ist unter folgendem Link abrufbar:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4610846



