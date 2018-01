Kontrollen am Bahnhof - 30 ausweislose Personen, Waffe und gefälschter Ausweis sichergestellt, gesuchter Iraker in Haft

von shz.de

16. Januar 2018, 16:43 Uhr

Flensburg (ots) - Die Bundespolizei hat bei Kontrollen in den

letzten Tagen in den grenzüberschreitenden Zügen aus Dänemark erneut

Personen festgestellt, die unerlaubt nach Deutschland einreisen

wollten.



So wurden allein am Montag 11 Männer, Frauen und Kinder im

Flensburger Bahnhof kontrolliert, die ausweislos waren oder nicht die

erforderlichen Einreisedokumente vorweisen konnten. Alle Personen

wurden zwecks Feststellung der Identität mit zur Dienstelle der

Bundespolizei genommen.



Es handelte sich um sieben Afghanen und vier Iraker. Bei einem

20-jährigen Afghanen wurde bei der Durchsuchung des Gepäcks ein

Nunchaku gefunden. Da es sich um einen Waffe handelte, wurde der

verbotene Gegenstand sichergestellt. Er muss sich nun wegen Verstoßes

gegen das Waffengesetz verantworten.



Auch wurden am Wochenende insgesamt 13 Personen in den Zügen aus

Dänemark festgestellt, denen die Einreisevoraussetzungen fehlten.

Dabei wurden Männer aus dem Irak, Somalia, Senegal, Äthiopien und

Syrien festgestellt. Bei einem Iraker wurde eine gefälschte

griechische Identitätskarte aufgefunden; auch diese wurde

sichergestellt.



Er muss sich nicht nur wegen unerlaubter Einreise sondern auch

wegen Urkundenfälschung verantworten.



Heute Morgen wurden im Einreisezug aus Dänemark insgesamt fünf

Männer und eine Frau kontrolliert. Nach erkennungsdienstlicher

Behandlung konnten die Bundespolizisten ermitteln, dass es sich um

afghanische und somalische Staatsangehörige handelte. Ein 18-jähriger

Iraker wurde mit Haftbefehl gesucht. Er wurde nach richterlicher

Vorführung in die JVA eingeliefert.



Alle Personen erhielten Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise

und wurden an die zuständigen Ausländerbehörden bzw.

Jugendeinrichtungen übergeben.









