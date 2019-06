Kontrollen am Bahnhof: 10 unerlaubte Einreisen, zwei Zurückweisungen der dänischen Polizei, Haftbefehl vollstreckt

von shz.de

24. Juni 2019, 12:13 Uhr

Flensburg (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger

Bundespolizei bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden Zügen und

Fernbussen aus Dänemark erneut Personen festgestellt, die ausweislos

waren oder nicht die erforderlichen Einreisedokumente vorweisen

konnten.



Insgesamt 10 Männer aus Afghanistan, Syrien und dem Jemen mussten

zur Identitätsfeststellung und weiterer polizeilicher Maßnahmen mit

zur Dienststelle. Das Alter der Personen bewegte sich zwischen 16 und

45 Jahren.



Zwei Personen wurden durch die dänische Polizei an der Grenze

zurückgewiesen und an die Bundespolizei übergeben.



Bei der Kontrolle eines 27-jährigen ausweislosen Deutschen

stellten Bundespolizisten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Trunkenheit im Verkehr und

Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann wurde verhaftet.



Der Arbeitgeber des Mannes konnte die festgelegte Geldstrafe in

Höhe von 1431,- Euro begleichen. Ihm blieb somit eine Haftstrafe

erspart.









