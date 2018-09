Kontrolle von drei Einreisezügen: neun unerlaubte Einreisen

von shz.de

18. September 2018, 13:02 Uhr

Flensburg (ots) - Gestern hat die Bundespolizei drei Einreisezüge

aus Dänemark im Flensburger Bahnhof kontrolliert. Dabei wurden

insgesamt 9 Personen festgestellt, die ausweislos oder Dokumente

dabei hatten, die nicht für die Einreise ins Bundesgebiet ausreichend

waren.



Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und fahndungsmäßiger

Abfrage konnten die Identitäten der Personen geklärt werden. Es

handelte sich um 9 Männer aus Afghanistan und dem Irak. Sie waren im

Alter von 19 bis 33 Jahre. Bei einem Großteil der Personen wurde

festgestellt, dass sie bereits Asylanträge in skandinavischen Staaten

gestellt hatten.



Sie erhielten Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise und wurden

an die zuständigen Ausländerbehörden übergeben/ weitergeleitet.



Auch wurden durch die dänische Polizei drei Personen aufgrund

fehlender Dokumente an die Bundespolizei übergeben, deren Identität

nun festgestellt werden musste.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell