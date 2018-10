Kontrolle Fernreisebus - Gesuchter Somalier in Abschiebhaft

von shz.de

11. Oktober 2018, 17:23 Uhr

Flensburg (ots) - Heute Nachmittag gegen 14.15 Uhr kontrollierten

Bundespolizisten am Flensburger Bahnhof einen Fernreisebus der aus

Dänemark kam. Bei der Überprüfung eines jungen Mannes stellten die

Beamten fest, dass der 26-jährige Somalier zur Fahndung

ausgeschrieben war.



Die Ausländerbehörde suchte ihn und hatte in zur Festnahme

ausgeschrieben. Gegen ihn bestand eine

Ausweisung/Abschiebungsverfügung.



Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und wird am heutigen Tage

noch in die Abschiebehafteinrichtung nach Hamburg verbracht.









