Kollmar: Zeugen nach brutalem Überfall gesucht

von shz.de

31. März 2018, 09:33 Uhr

Kollmar (ots) - Am helllichten Tag, am Karfreitag, den 30.03.2018,

gegen 15.30 Uhr, kam es zu einem brutalen Überfall in der Schulstraße

in Kollmar.



Ein 33 jähriger Mann aus Kollmar (Kreis Steinburg) öffnete

nichtsahnend seine Haustür, nachdem zwei Männer dort am Nachmittag

geklingelt hatten. Die beiden bedrängten ihn sofort, dass er sein

Geld herausgeben solle. Sie schubsten ihn in die Wohnung und begannen

auf ihn einzuschlagen. Es gelang dem Mann noch, die beiden wieder

nach draußen zu drängen, als ein dritter Mann hinzukam, der nun

ebenfalls auf ihn einschlug. Die drei Männer setzten ihrem Opfer

brutal mit Schlägen und Tritten zu. Da der 33 jährige nun begann, um

Hilfe zu rufen, eilten die Nachbarn und Passanten herbei und

verscheuchten die Täter. Den alarmierten Polizeistreifen gelang es,

die drei Männer unweit des Tatortes festzunehmen. Bei den Tätern

handelt es sich um drei 20, 44 und 47 jährige polnische

Staatsangehörige, die ordentlich alkoholisiert waren. Die

Beschuldigten werden am Nachmittag des 31. März dem Haftrichter

vorgeführt.



Der 33 jährige wurde mit seinen glücklicherweise nur leichteren

Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei bittet nun noch einmal alle Zeugen des

Vorfalles, sich unter 04821-6020 zu melden. Da es am Tatort etwas

turbulent zuging, werden auch die gebeten, die schon einmal vor Ort

mit der Polizei gesprochen haben, sich noch einmal zu melden.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell