Kollmar: Verstärkte Polizeipräsenz am Himmelfahrtstag

27. Mai 2019, 08:03 Uhr

Kollmar (ots) - Am "Vatertag" sind der Hafen und der Strandbereich

in Kollmar schon seit Jahren beliebte Treffpunkte für Familien und

Jugendliche. Insbesondere junge Leute konsumierten hier in der

Vergangenheit reichlich Alkohol und gerieten im alkoholisierten

Zustand mitunter nicht nur verbal aneinander.



Die Polizei musste nicht selten Platzverweise aussprechen,

Personen in Gewahrsam nehmen und Strafanzeigen aufgrund von

Körperverletzungsdelikten fertigen. Einigen betrunkenen Jugendlichen

nahmen die Einsatzkräfte gefährliche Gegenstände ab.



Aus diesem Grunde wird die Polizeistation Glückstadt am kommenden

Donnerstag, dem 30. Mai 2019, wieder mit verstärkten Kräften den

Hafenbereich und die Umgebung überwachen und zielgerichtete

Personenkontrollen durchführen. Verstöße gegen den Jugendschutz

werden unterbunden und zur Anzeige gebracht, betrunkene Kinder oder

Jugendliche werden den Eltern oder einer geeigneten Einrichtung

kostenpflichtig zugeführt.



Zudem überwachen die Einsatzkräfte die Verkehrsteilnehmer am

Himmelfahrtstag verstärkt, Radfahrer nicht ausgenommen. Feiernde

sollten berücksichtigen, dass die Personenbeförderung nur in dazu

bestimmten Fahrzeugen zulässig ist. Dazu gehören keine

landwirtschaftlichen Züge oder sonstige "kreativ genutzte"

Kraftfahrzeuge. Werden Personenbeförderungen in unzulässiger Weise

durchgeführt, machen sich die Fahrer strafbar.



Wenn sich alle Väter und Nicht-Väter angemessen verhalten, steht

einem friedlichen und schadensfreien Himmelfahrtstag aus

polizeilicher Sicht nichts im Wege!



Merle Neufeld









