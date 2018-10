Kollmar: Schwerer Unfall

von shz.de

24. Oktober 2018, 15:13 Uhr

Kollmar (ots) - Am 24. Oktober 2018, gegen 08.00 Uhr, ereignete

sich in Kollmar auf der Straße Schleuer ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 41 jähriger Mann aus Kollmar befuhr mit seinem Opel die Straße

Schleuer in Richtung Herzhorn. Aus noch unbekannter Ursache geriet er

zunächst auf den rechten Grünstreifen und schleuderte dann nach links

von der Fahrbahn und überschlug sich im Straßengraben. Der Mann

musste von der Feuerwehr Glückstadt/Kollmar aus dem Auto gerettet

werden. Mit schweren Rückenverletzungen wurde er mittels

Rettungshubschrauber ins UKE Hamburg gebracht. Die Straße blieb für

zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 5000

Euro.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell