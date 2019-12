Koldenbüttel: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 202 - eine Person tödlich verletzt

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 10:52 Uhr

Koldenbüttel (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (10.12.19) gegen 06:30 Uhr kam es

auf der Bundesstraße 202 in Koldenbüttel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Dabei kam ein 60-jähriger Mann ums Leben.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der in Richtung B5 fahrende Mazda des

60-Jährigen auf winterglatter Straße aus noch unbekannter Ursache von der

Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit

lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Heide verbracht, wo er

wenig später verstarb.



Die B 202 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa anderthalb

Stunden voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4463809

OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell