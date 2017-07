"König der Lüfte" abgestürzt

Kiel; Klein Gladebrügge (ots) - Hilfe der besonderen Art benötigte

der "König der Lüfte", ein Seeadler, in Klein Gladebrügge Kreis

Segeberg. Durch einen Mitarbeiter der DB AG wurde dem

Bundespolizeirevier in Lübeck mitgeteilt, dass ein Seeadler in Klein

Gladebrügge (Bahnstrecke OD-SE-NMS) im Gleisbett "notgelandet" war.



Die eingesetzte Streife beeilte sich, um das unter Artenschutz

stehende Tier zu retten und wurde auch schnell fündig.



Der Seeadler war offensichtlich "Flugunfähig" und ließ sich vom

Bundespolizisten, mit dem "Bundesadler" auf dem Hemd, widerstandslos

in Gewahrsam nehmen. Eine richterliche Bestätigung der

Gewahrsamsnahme war diesmal nicht notwendig.



Nach telefonischer Rücksprache mit dem Wildpark Eekholt wurde der

Streife mitgeteilt, das ein Gewahrsamsplatz im Wildpark zur Verfügung

steht. Denn wer kennt sich besser mit dem Seeadler aus, als die

Einrichtung, welche das Flugbild des Seeadlers in ihrem Logo

verwendet.



Das Tier wurde übergeben und seine Gewahrsamsfähigkeit wurde

Tierärztlich bestätigt.



Aktuell kann nichts über den Zustand des Seeadlers berichtet

werden.









