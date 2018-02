von shz.de

17. Februar 2018, 21:48 Uhr

Pinneberg (ots) - Klein Offenseth-Sparrieshoop: Schwelbrand hinter

Hausfassade Datum: Sonnabend, 17. Februar 2018, 15.22 Uhr Einsatzort:

Klein Offenseth-Sparrieshoop, Horster Landstraße Einsatz: FEU (Feuer

Klein Offenseth-Sparrieshoop - Ein Schwelbrand hinter der

Blechverkleidung einer Hauswand hat am Samstagnachmittag die

Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop gut eineinhalb

Stunden beschäftigt. Die 25 Helfer waren um 15.22 Uhr alarmiert

worden. Beim Brandobjekt handelte es sich um eine ehemaligen

Bauernhauses. Vor Ort bestätigte sich eine leichte Rauchentwicklung

im Bereich einer Terrassenüberdachung, auf der Dachpappe verlegt

wurde. Der Rauch zog hinter die Blechverkleidung des Obergeschosses.

Um an die schwelenden Glutnester zu gelangen, wurden die ca. drei

Meter langen Blechplatten auf einer Länge von etwa sieben Metern

abgeschraubt und das teilweise angekokelte Dämmmaterial herausgeholt.

Zur Brandbekämpfung wurden ein tragbarer Schaumlöscher sowie Wasser

über sogenannte Fognails eingesetzt. Außerdem wurde die Einsatzstelle

intensiv mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. So wurde eine

Ausbreitung erfolgreich verhindert.



Kräfte FF Klein Offenseth-Sparrieshoop: 25 mit vier Fahrzeugen

Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei: 2

