Klein Nordende, B 431 - Schwerer Verkehrsunfall

von shz.de

18. Juli 2019, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles ist

die Bundesstraße 431 in Klein Nordende (Sandweg) aktuell zwischen der

Betonstraße und der Dorfstraße voll gesperrt.



Gegen 9:40 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem

Zusammenstoß zwischen einem in Richtung Elmshorn fahrenden Auto und

einem Fahrrad.



Die Sperrung der Bundesstraße 431 wird voraussichtlich noch bis in

die frühen Nachmittagsstunden andauern.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell