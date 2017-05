Kisdorf / Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Bad Segeberg (ots) - Am 24.05.17, gegen 18.15 Uhr ist es auf der

Sievershüttener Straße außerhalb von Kisdorf zu einem Verkehrsunfall

zwischen zwei PKW-Fahrern gekommen, bei dem beide schwer verletzt

worden sind.



Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein

25-jähriger aus dem Kreis Segeberg mit seinem Ford-Fiesta die

Sievershüttener Straße aus Kisdorferwohld kommend in Richtung

Sievershütten. Auf gerader Strecke geriet der 25-Jährige aus noch

ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem

Mercedes ML zusammen, der von einem 68-Jährigen, ebenfalls aus dem

Kreis Segeberg, gelenkt wurde und in Fahrtrichtung Kisdorferwohld

unterwegs war.



Der 68-Jährige kam durch den Zusammenstoß mit seinem Mercedes nach

rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mindestens einmal. Der

25-Jährige kam, nachdem sich sein Ford um 180 Grad gedreht hatte, am

rechten Fahrbahnrand zum Stehen.



Beide Kraftfahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Zur

ärztlichen Versorgung der beiden landete ein Rettungshubschrauber an

der Unfallstelle. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber

in ein Hamburger Krankenhaus geflogen, der 68-Jährige wurde mit einem

RtW in ein Hamburger Klinikum verbracht.



Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich erheblich beschädigt. Der

Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 30.000,-EUR geschätzt.



Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Sievershüttener Straße musste ca. zwei Stunden zur Unfallaufnahme

gesperrt werden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Christian Hesse

Telefon: 04551/884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

