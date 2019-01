Kisdorf - Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen mit Pferdeanhänger-Gespann

von shz.de

21. Januar 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag, den 19. Januar 2019,

ist es in Kisdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, von dem sich ein

Unfallbeteiligter unerlaubt entfernt hat. Die Polizei erbittet

Hinweise und sucht insbesondere einen Zeugen, der mit einem Auto samt

Pferdeanhänger unterwegs gewesen ist.



Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein

Skodafahrer kurz vor 17 Uhr die Sievershüttener Straße in Richtung

Kisdorferwohl und beabsichtigte auf gerader Strecke einen vor ihm

fahrenden Audi Kombi sowie ein davor fahrendes Fahrzeug mit Anhänger

zu überholen. Als sich der Skoda bereits in Höhe des blauen Audis

befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Auf Grund dessen

wich der Skodafahrer nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Erdwall. Der unfallbeteiligte Fahrer des Kombis

setzte seinen Weg anschließend unbeirrt fort.



Der Sachschaden des Skodas wird aktuell auf etwa 1000 Euro

geschätzt. Verletzungen erlitt niemand.



Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen

übernommen und sucht in diesem Zusammenhang sowohl Zeugen als auch

den geflüchteten Unfallverursacher. Insbesondere wird um

Kontaktaufnahme des Fahrers gebeten, der mit einem PKW samt

Pferdeanhänger direkt vor dem Audi fuhr. Hinweise nehmen die

Ermittler unter 04193 99130 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell