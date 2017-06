Kind möglicherweise von SUV überrollt

Ratzeburg (ots) - Bargteheide



Am 06.06.2017, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Theodor-Storm-Straße

in Bargteheide, Einmündung zum Mittelweg, zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein Kind verletzt wurde. Die 35-jährige Fahrerin eines SUV

befuhr die Theodor-Storm-Straße und wollte nach links in den

Mittelweg abbiegen. Zeugenaussagen zufolge soll die Fahrerin auf den

Verkehr geachtet, hierbei jedoch offensichtlich ein 6-jähriges

Mädchen übersehen haben, so dass es zu einem Unfall kam. Der genaue

Unfallhergang ist noch unklar. Möglicherweise ist das Mädchen von

einem Reifen des SUV überrollt worden. Die 35-jährige Fahrerin hat

daraufhin sofort angehalten. Das Mädchen wurde schwer verletzt mit

einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.

Nach derzeitigem Informationsstand besteht keine Lebensgefahr.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

