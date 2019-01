Kiel: Zwei Mädchen angefahren - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

08. Januar 2019, 14:23 Uhr

Kiel (ots) - Am Montag, den 7. Januar, soll ein unbekannter Mann

zwei Mädchen angefahren haben und anschließend geflüchtet sein. Die

beiden 12 und 14 Jahre alten Mädchen wollten gegen 15:10 Uhr die

Kreuzung Fritz-Reuter-Straße / Steenbarg überqueren. Nach derzeitigem

Stand zeigte ihre Ampel Grün an. Sie wurden beide leicht verletzt.



Zu dem Fahrer oder seinem Fahrzeug können leider keine näheren

Angaben gemacht werden. Er soll den Steenbarg in Richtung der

dortigen Schule weitergefahren sein.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0431-160 1172 zu

melden.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell