Kiel: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf dem Olof-Palme-Damm

Avatar_shz von shz.de

09. Oktober 2019, 14:54 Uhr

Kiel (ots) - Bereits am 17.09.2019 kam es gegen 16:50 Uhr auf dem

Olof-Palme-Damm in Fahrtrichtung Norden, kurz vor der Abfahrt

Eckernförde (Holsteinverteiler), zu einer Verkehrsunfallflucht.



Hierbei soll einem Verkehrsteilnehmer von einem davor fahrenden

Transporter Baumaterial auf die eigene Motorhaube gefallen sein. Nach

Angaben des Geschädigten könnte es sich dabei um eine

Gipskartonplatte gehandelt haben.



Nachdem der Fahrer des Transporters jegliche Verantwortung

abgestritten hatte, entfernte er sich vom Unfallort ohne die

Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.



Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die insbesondere

Angaben zum Transporter und/oder dem Fahrer machen können. Hinweise

erbittet das Polizeibezirksrevier Kiel unter 0431-1601503.



Jan von Einem









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell