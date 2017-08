Kiel (ots) - 170815.1 Kiel: Zeugen gesucht nach Raubtaten mit

gleichem Muster



An den vergangenen beiden Wochenenden ist es zu jeweils einem

Handyraub gekommen, bei dem sich sowohl die Art und Weise der

Begehung, als auch die Täterbeschreibungen ähneln. In beiden Fällen

wurden Heimkehrer aus der Bergstraße in den frühen Morgenstunden von

zwei Personen zunächst freundlich angesprochen, dann festgehalten und

letztlich beraubt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.



Die erste Tat ereignete sich in der Nacht vom 05. auf den 06.

August. Ein 25-Jähriger befand sich gegen 04 Uhr auf dem Heimweg aus

der Bergstraße, als ihn der spätere Täter zunächst in der

Wilhelminenstraße und anschließend erneut in der Goethestraße -

zwischen Klopstock- und Humboldtstraße - ansprach und einen Arm um

seine Schulter legte. Während der Tatverdächtige in der

Wilhelminenstraße noch einen freundlich/friedlichen Eindruck machte,

sei der 25-Jährige in der Goethestraße festgehalten worden. Ein

plötzlich hinzukommender zweiter Mann habe ihm anschließend das

Smartphone aus der Hosentasche gezogen.



In der Nacht vom 11. auf den 12. August stoppten zwei Männer gegen

02:15 Uhr einen 29-Jährigen im Lorentzendamm in Höhe des

Justizministeriums. Nachdem sie seinen Angaben zufolge zunächst einen

friedfertigen Eindruck machten und ihn in ein Gespräch verwickelten,

hielten sie ihn anschließend fest und raubten in einem unbemerkten

Moment sein Handy. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Beamtenlaufbahn.



Die Täter werden als etwa 170cm bis 180cm groß und von schmaler

beziehungsweise pummeliger Statur beschrieben, die Anfang bis Mitte

20 Jahre alt und vermutlich südländischer Herkunft sein sollen. Sie

sollen kurze, dunkle Haare haben und einen Stoppel- bzw.

Drei-Tage-Bart tragen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat, Angaben zu den Personen

machen kann oder ebenfalls auf gleiche Art und Weise auf dem Heimweg

aus der Bergstraße angesprochen wurde, wird gebeten, sich unter der

Rufnummer 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Matthias Arends









