Kiel: Weitestgehend friedlicher Fußballeinsatz für die Polizei

23. Dezember 2018, 18:13 Uhr

Kiel (ots) - Die Zweitligapartie zwischen Holstein Kiel und dem

Hamburger Sport Verein endete am heutigen Nachmittag vor

ausverkauftem Haus mit 3:1.



Bei nasskaltem Wetter hatte die Kräfte der Polizei einen

überwiegend ruhigen Einsatztag. Zu größeren Vorfällen kam es nicht

(Stand 17:30 Uhr). Die beiden Fanmärsche vor Spielbeginn verliefen

weitestgehend störungsfrei.



Vier Fußballfans wurden von den Einsatzkräften vorübergehend in

Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden

eingeleitet.



Direkt nach Spielende traten die ca. 1400 Gästefans zumeist mit

Bus und Bahn die Heimreise an.



Matthias Felsch









