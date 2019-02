Kiel: Wasserschutzpolizei kontrollierte Seeschiffe

von shz.de

08. Februar 2019, 10:13 Uhr

Am vergangenen Dienstag in der Zeit von 10-15 Uhr führte das

Wasserschutzpolizeirevier Kiel zusammen mit dem

Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel eine Schwerpunktkontrolle

Ladungssicherung auf Seeschiffen in der Schleuse Kiel-Holtenau durch.

Es wurden insgesamt sechs Schiffe kontrolliert.



Bei den Kontrollen wurden fünf Ordnungswidrigkeitenverstöße

festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Insgesamt war die

Sicherung der Ladung den Vorschriften und internationalen

Empfehlungen entsprechend ausgeführt.



Ähnliche Kontrollen sind auch für die Zukunft geplant.



Stephanie Saß









