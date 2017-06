Kiel: Wasserschutzpolizei jagt führerloses Schlauchboot

Kiel (ots) - Dienstagmittag war die Wasserschutzpolizei Kiel in

der Förde eingesetzt, um ein führerloses, aber mit hoher

Geschwindigkeit fahrendes, Schlauchboot einzufangen.



Gegen 14:40 Uhr verlor der 63-jährige Skipper während seiner Fahrt

mit dem, mit einem 50 PS starken Motor bestückten, Schlauchboot das

Gleichgewicht und ging über Bord. Während er selbst schnell und

unverletzt von einem vorbeifahrenden Boot aufgenommen werden konnte,

kreiste das Schlauchboot mit erhöhter Geschwindigkeit seine Kreise in

der Förde. Der sogenannte Totmannschalter hatte zuvor nicht

ausgelöst, weshalb es zu keiner Notabschaltung des Motors kam.



Den Beamten der Wasserschutzpolizei gelang es, durch geschickte

Fahrmanöver das Boot auszubremsen, so dass ein 30 Jahre alter

Wasserschützer übersetzen und das Boot unter Kontrolle bringen

konnte.



