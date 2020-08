Kiel: Warnung vor Diebstählen

Avatar_shz von shz.de

03. August 2020, 11:03 Uhr

Kiel (ots) - In Suchsdorf kommt es aktuell vermehrt zu Bargeld-Diebstählen nach der sogenannten Geldwechsel-Masche. Die Täter gehen dabei auf ihre zumeist älteren Opfer zu und fragen nach Wechselgeld. In einem unbemerkten Moment entnehmen sie Scheine aus dem Portemonnaie. Die Senioren bemerken in der Regel erst im Nachhinein, dass ihnen Geld aus den Geldbörsen gestohlen wurde.



Die aktuell bekannt gewordenen Fälle haben sich im Bereich des Rungholtplatzes, der Lubinus-Klinik, im Bereich der Supermärkte an der Kreuzung Eckernförder Straße / Steenbeker Weg und im Sukoring abgespielt.



Bei den Tätern soll es sich um Männer im Alter zwischen 35 und 50 Jahren handeln, die gebrochen deutsch sprechen und ein gepflegtes Äußeres haben.



Die Polizei rät zu grundsätzlicher Vorsicht, sollten auf diese Weise angesprochen werden. Lassen Sie sich von vermeintlich hilfsbereiten Menschen nicht in die Geldbörsen fassen. Rufen Sie über 110 die Polizei, sollten sie auf Personen treffen, die sich an den genannten Orten auffällig verhalten.



