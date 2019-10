Kiel: Vorläufige Festnahme nach Straßendeal - Wenn der Fuchs zum Bau flüchtet

Avatar_shz von shz.de

15. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Kiel (ots) - Am frühen Abend des 14.10.2019 beschlagnahmte die

Kieler Polizei rund 130 Gramm Marihuana, einen getarnten

Elektroschocker, eine Schreckschusswaffe und ein gestohlenes Fahrrad.

Ein 55- und ein 20-Jähriger, die im Verdacht stehen im Stadtteil

Gaarden mit Drogen gehandelt zu haben, wurden nach Beendigung der

polizeilichen Maßnamen wieder entlassen.



Eine aufmerksame Streife des 4. Polizeirevieres Kiel beobachtete

gegen 18:00 Uhr in der Elisabethstraße einen Straßendeal. Hierbei

tauschte eine Gruppe junger Männer offenbar Bargeld gegen kleinere

Mengen Betäubungsmittel aus. Als ein weiterer junger Mann hinzukam,

bemerkte er die Beamten und rannte fluchtartig in ein naheliegendes

Gebäude zurück. Es wurde sofort die Verfolgung aufgenommen. In der

Zwischenzeit verschwanden die übrigen Personen.



Die Beamten konnten den Flüchtenden vor einer offenstehenden

Wohnungstür stellen. Es war die Wohnung eines 55-jährigen Bekannten

des jungen Mannes. Die Durchsuchung des polizeilich bekannten

20-Jährigen führte bereits vor der Tür zum Auffinden geringer Mengen

Betäubungsmittel, einiger Handys und Dealergeld. Er wurde vorläufig

festgenommen.



Während der Durchsuchung nahmen die Beamten Marihuanageruch aus

der offenstehenden Wohnung war. Über die Staatsanwaltschaft und das

Amtsgericht Kiel erwirkte die Polizei nun Durchsuchungsbeschlüsse für

die Wohnungen beider Tatverdächtiger.



In der Wohnung des 55-jährigen Mieters fanden die Beamten rund 130

Gramm Marihuana und ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad. Die Wohnung

des 20-jährigen Mannes wurde mit tatkräftiger Unterstützung eines

Diensthundes durchsucht. Die Beamten fanden dort einen verbotenen

Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war, und eine

Schreckschusswaffe.



Nach erkennungsdienstlicher Behandlung des 55-Jährigen wurden

beide Personen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel aus

den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Kai Breva









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell