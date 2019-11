Kiel: Vorläufige Festnahme nach Sachbeschädigung an zwei Pkw

Avatar_shz von shz.de

21. November 2019, 10:03 Uhr

Kiel (ots) - Beamte des 3. Polizeireviers nahmen Mittwochabend nach einem

Zeugenhinweis einen 26-Jährigen vorläufig fest, der im Verdacht steht,

mindestens zwei Pkw auf dem Wilhelmplatz beschädigt zu haben. Der Tatverdächtige

wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wegen fehlender Haftgründe

wieder entlassen.



Gegen 21:50 Uhr meldete sich ein Zeuge auf der Einsatzleitstelle. Er teilte mit,

dass er einen Mann beobachtet habe, der an mehreren Pkw die Außenspiegel

abgetreten hätte. Die Person sei anschließend in Richtung

Herrmann-Weigmann-Straße gegangen.



Streifenwagenbesatzungen des 2. und des 3. Polizeireviers machten sich daraufhin

auf die Suche nach der von dem Zeugen beschriebenen Person. An der Kreuzung

Jungfernstieg / Sternstraße wurden Beamte des 3. Reviers fündig. Der Mann hatte

sich vor einen Hauseingang gesetzt. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde

vorläufig festgenommen und zwecks einer Identitätsfeststellung zunächst zum 3.

Polizeirevier gebracht. Anschließend folgte eine erkennungsdienstliche

Behandlung beim Kriminaldauerdienst. Wegen fehlender Haftgründe wurde der Mann

dort wieder auf freien Fuß gesetzt.



Die Beamten stellten bei zwei auf dem Wilhelmplatz abgestellten Pkw beschädigte

Außenspiegel fest. Ob es noch zu weiteren Taten gekommen ist, müssen die

Ermittlungen des 3. Polizeireviers ergeben.



Matthias Felsch



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4445848

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell