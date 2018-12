Kiel: Vor dem Fest der Liebe noch ein Zeichen des Hasses entschärfen

von shz.de

17. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Kiel (ots) -



Die Helferinnen und Helfer der Rettungsorganisationen, der

Feuerwehr, der Stadt Kiel, der Bundeswehr, der Polizei, der vielen

weiteren Beteiligten wie KVG, Schiffslinien oder Seehafen Kiel - und

vor allem natürlich des Kampfmittelräumdienstes - werden morgen, am

18. Dezember, dazu beitragen, eine weitere Bombe aus dem Zweiten

Weltkrieg in Kiel unschädlich zu machen.



Diese liegt in der Nähe der Fachhochschule am Ostuferhafen. Sie

wurde bei Bauarbeiten gefunden. Es handelt sich um eine 500 Pfund

schwere, amerikanische Sprengbombe. Sie verfügt über einen

Heckzünder, der morgen entnommen werden soll.



Ab 12:00 Uhr werden keine Personen mehr in das betroffene Gebiet

gelassen; ab 13:00 Uhr werden alle Bürgerinnen und Bürger

aufgefordert, dieses verlassen zu haben. Die Entschärfung beginnt,

wenn die Evakuierung abgeschlossen ist.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die

Entschärfung verzögert, wenn noch Menschen in dem Evakuierungsgebiet

anwesend sind. Vor 1 ½ Wochen führte das zu mehrstündigen

Verzögerungen.



Weitere Details entnehmen Sie bitte der angehängten Karte und den

aktuellen Informationen der Stadt Kiel unter

www.kiel.de/entschaerfung



Betroffene sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit

einstellen (Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung etc.). Am

Evakuierungstag steht ab 12.00 Uhr die Turnhalle der

Andreas-Gayk-Schule, Tiefe Allee 45, zur Verfügung



Das Bürgertelefon der Berufsfeuerwehr Kiel ist unter 0431-5905-555

von 08.00 Uhr bis zum Evakuierungsende besetzt. Medienvertreter

können sich ab 13:00 Uhr in der Turnhalle der Andreas-Gayk-Schule

einfinden und über den aktuellen Stand durch einen Pressesprecher der

Polizei informieren.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell