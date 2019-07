Kiel: Von nun an werden kleine Brötchen gebacken (und bezahlt)

von shz.de

04. Juli 2019, 13:03 Uhr

Kiel (ots) - Ob nun Hunger oder andere Absichten einen 47-Jährigen

Donnerstagvormittag zu seinem Verhalten trieben, wissen wir nicht.

Wir wissen aber, dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in

Gewahrsam genommen wurde.



Erstmals fiel der Mann gegen 07:15 Uhr in einer Bäckerei in der

Holtenauer Straße auf, als er ein bereits verzehrtes Frühstück im

Wert von etwa 8 Euro nicht bezahlen konnte. Die eingesetzten

Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Betrugs auf und sprachen

einen Platzverweis gegen ihn aus.



Im Verlauf des Vormittags fiel der 47-Jährige gegen 10:30 Uhr mit

gleichem Verhalten bei einer weiteren Bäckerei in der Holtenauer

Straße auf. Hier verzehrte er ein (zweites) Frühstück im Wert von

etwa 13 Euro - und konnte auch dieses nicht bezahlen. Bevor die

informierten Polizeibeamten eintrafen, stieg er in ein Taxi und ließ

sich davonfahren.



In der Niebuhrstraße konnten Polizisten das Taxi anhalten und den

Mann vorläufig festnehmen. Über Geld, um die Taxifahrt zu bezahlen,

verfügte er nicht. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins

Polizeigewahrsam. Anzeigen wegen Betrugs in drei Fällen wurden

geschrieben.



Matthias Arends









