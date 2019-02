Kiel: Vier der fünf Tatverdächtigen in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 190214.2 Kiel)

von shz.de

14. Februar 2019, 18:53 Uhr

Kiel (ots) -



- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der

Polizeidirektion Kiel -



Drei der fünf Tatverdächtigen wurden am Nachmittag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter, ein Tatverdächtiger einem

Jugendrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt.



Die Richter erließen antragsgemäß Haftbefehl.



Ein Tatverdächtiger wurde in den Mittagsstunden wegen fehlender

Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft

dauern an.



Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel



Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel









