Kiel: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

29. Januar 2020, 12:53 Uhr

Kiel (ots) - Am 28. Januar versuchte in der Kaiserstraße ein unbekannter Mann im

Zeitraum zwischen 20:00 bis 20:15 Uhr einer 53-jährige Frau unter Vorhalt eines

Messers ihre Einkaufstasche zu entreißen.



Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ er von ihr ab und flüchtete in Richtung

Pickertstraße/Werftstraße.



Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: schlanke Statur, zirka 175 cm groß,

blaue Augen, unrasiert, schwarze Lederjacke, schwarzer Kapuzenpulli (Kapuze

aufgesetzt), ungepflegte Erscheinung.



Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet unter 0431 160 3333 Zeugen um Hinweise zur Tat.



