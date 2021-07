Kiel: Vermisster wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 210720.1)

Avatar_shz von shz.de

20. Juli 2021, 19:56 Uhr

Kiel (ots) - Der seit Sonntag vermisste 62-Jährige aus Kiel wurde soeben wohlbehalten von aufmerksamen Passanten, denen die Öffentlichkeitsfahndung bekannt war, in Brodersdorf angetroffen. Der Mann befindet sich mittlerweile wieder zu Hause in der Obhut von Angehörigen. Eine Straftat steht nach jetzigem Kenntnisstand nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns ausdrücklich für die Aufmerksamkeit und die Verbreitung der Ursprungsmeldung und bitten darum, diese nicht weiter zu verbreiten.

