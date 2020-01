Kiel: Verdächtige Person in Mettenhof. Kriminalpolizei sucht Zeugin.

Avatar_shz von shz.de

09. Januar 2020, 11:53 Uhr

Kiel (ots) - Bei der Kriminalpolizei Kiel ist ein Hinweis eingegangen, dass eine

ca. 15-jährige Jugendliche zwischen dem 20. und dem 22. November, gegen 06:00

Uhr, in Mettenhof, im Bereich Seelandweg, von einem Mann verfolgt worden sei.

Das Mädchen habe sich schutzsuchend an den Hinweisgeber gewandt.



Der Zeuge habe die Jugendliche mit seinem weißen Pritschenwagen vom Seelandweg

zu der Bushaltestelle "Jütlandring" im Skandinaviendamm gefahren, an der mehrere

Personen auf den Bus gewartet hätten. Dort sei die Jugendliche ausgestiegen.



Die ca. 15-jährige Jugendliche soll ca. 165 cm groß gewesen sein und lange,

glatte, blonde Haare gehabt haben. Weitere Angaben zu ihrer Person können nicht

gemacht werden.



Die Jugendliche hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet und konnte auch

nicht ermittelt werden. Derzeit ist unklar, ob es zu strafbaren Handlungen

gekommen ist.



Die Kriminalpolizei bittet die Jugendliche um eine Kontaktaufnahme unter der

Telefonnummer 0431-160 3333. Wer Hinweise zu der Jugendlichen oder dem

Sachverhalt geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich unter der obigen

Telefonnummer zu melden.



Matthias Felsch



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4487486

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell