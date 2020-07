Kiel: Untersuchungshaftbefehl gegen 29-Jährigen erlassen - Folgemeldung zu 200716.2

Avatar_shz von shz.de

17. Juli 2020, 11:43 Uhr

Kiel (ots) -



- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -



Gegen den 29-Jährigen, der im Verdacht steht, in der Zeit vom 09.07.2020 bis 11.07.2020 vier Taxifahrer überfallen zu haben, erließ ein Richter am Amtsgericht Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel gestern Nachmittag Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss brachte eine Streifenwagenbesatzung den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.



In den Kommissariaten 6 und 13 werden die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen weitergeführt. Zurzeit findet unter anderem die Auswertung der an den Tatorten gesicherten Spuren statt.



Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel



Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel



