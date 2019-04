Kiel: Unfall mit vier Fahrzeugen

von shz.de

18. April 2019, 13:03 Uhr

Kiel (ots) - Mittwochabend ereignete sich ein Unfall mit vier

beteiligten PKW in der Bahnhofstraße. Eine schwangere Frau verletzte

sich leicht. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.



Am 17.04.2019 um 17:44 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Fahrer eines

BMW die Bahnhofstraße in Richtung B 76. Da ein abgestellter LKW eine

der beiden Fahrspuren blockierte, wechselte der Kieler den

Fahrstreifen und zog an dem LKW vorbei.



Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen davor

befindlichen Audi, welcher verkehrsbedingt warten musste. Der Audi

war besetzt mit dem 31-jährigen Fahrer, seiner 29-jährigen,

schwangeren Beifahrerin und einem Kleinkind auf der Rückbank.



Trotz eines Ausweichmanövers konnte der BMW-Fahrer den

Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Audi gegen einen davorstehenden Fiat geschoben. Der BMW

wurde gegen einen auf der rechten Spur wartenden Nissan geschleudert.



Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Beifahrerin in dem BMW

leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.



Die Bahnhofstraße musste durch Beamte des 4. PR Kiel für die

Unfallaufnahme gesperrt werden. Der BMW und der Audi waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



