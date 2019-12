Kiel: Unbekannte Fundsache unter Brückenpfeiler deponiert

Avatar_shz von shz.de

17. Dezember 2019, 15:03 Uhr

Kiel (ots) - Aus dem Einsatzbericht der Kieler Polizei:



16. Dezember 2019, 12:45 Uhr, Neue Hamburger Straße, öffentlicher Verkehrsraum.



Die Regionalleitstelle entsendet die Möwe 31/11 zu dem genannten Ort. Dort soll

eine Fahrradtasche an einem Brückenpfeiler deponiert worden sein. Vor Ort konnte

festgestellt werden, dass es sich offenbar um den Schlafplatz eines Obdachlosen

handelte.



"Lars und Kerstin" hatten diesem Unbekannten einen wasserdichten Trekkingsack

hinterlassen, der mit einem Daunenschlafsack, einer warmen Decke und einem

Christstollen befüllt war.



Die Fundsache wurde vor Ort belassen.



Nächstenliebe in der sachlichen Sprache der anderen, uniformierten Helfer.

Danke, Lars und Kerstin - wer immer Sie sind.



Oliver Pohl



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4471860

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell