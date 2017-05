Kiel - Umgewehtes Festzelt fordert Feuerwehr

Kiel (ots) - Ein aufgestelltes Festzelt eines Gaardener

Treffpunktes in der Kaiserstraße wurde heute Morgen von einer Windboe

erfasst. Durch die Wucht lösten sich die Sicherungen und mit einer

Drehung flog das Zelt über eine Mauer. Die Besatzung eines

Streifenwagens forderte Amtshilfe der Feuerwehr : Eine sechsköpfige

Besatzung eines Fahrzeuges vom Löschzug der Ostwache rückte an, um

das beschädigte Rohrgestänge mit Zeltplane zu demontieren. Die

aufgestellten Sitzgarnituren wurden durch die Windboen nicht in

Mitleidenschaft gezogen. Anschließend wurden alle Teile sicher auf

dem Grundstück verstaut. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die

Schadenshöhe ist unbekannt. Nach 45 Minuten war die Hilfeleistung

beendet und die Kräfte der Berufsfeuerwehr konnten einrücken.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Michael Krohn

Telefon: 0171 4885423

Fax: 0431 / 5905 - 204

E-Mail: michael.krohn@kiel.de



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen