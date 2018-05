Kiel: Trickdieb an Bushaltestelle aufgefallen

von shz.de

17. Mai 2018, 14:03 Uhr

Kiel (ots) - Am Dienstag, den 15. Mai, nahmen Beamte des 2. und

des 4. Polizeireviers am Busbahnhof Sophienblatt einen 25-jährigen

Mann vorläufig fest. Zeugen meldeten sich gegen 13 Uhr bei der

Polizei und berichteten, wie ein Mann in die Taschen von Passanten

gegriffen und Gegenstände entwendet habe. Die Polizisten trafen den

Mann an. Er versuchte, zu fliehen, was ihm misslang. Bei der

anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Smartphones

und Geldbörsen bei ihm. Es wurden daraufhin weitere Ermittlungen

gegen ihn eingeleitet. Eine Smartphone-Besitzerin konnte bereits

ermittelt werden.



