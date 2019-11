Kiel: Strafvollstreckung im Doppelpack

Avatar_shz von shz.de

25. November 2019, 11:43 Uhr

Kiel (ots) - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Kieler Ostuferhafen.



Sonntagabend, 24.11.2019, führten Bundespolizisten im Kieler Ostuferhafen

Kontrollen durch. Bei der Überprüfung der Papiere eines 37 Jahre alten Mannes

aus Litauen kam heraus, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur Festnahme

bestand. Der Mann war aus steuerrechtlichen Gründen zur Zahlung einer Geldstrafe

in Höhe von knapp 1600 Euro verurteilt worden, ersatzweise 105 Tage hinter

"Schloss und Riegel". Zusätzlich war der Mann durch das Land Polen mit einem

europäischen Haftbefehl zur Festnahme mit dem Zwecke der Auslieferung

ausgeschrieben.



Zwischenzeitlich erschien ein Freund des Beschuldigten, ein in Kiel wohnhafter

23 Jahre alter Mann, in den Diensträumen der Bundespolizei. Er gab an, seinem

Kumpel "..aushelfen zu wollen" und übernahm die Zahlung der 1600,- Euro.

Ordnungsgemäß wurden auch die Personalien des 23-jährigen durch die Beamten

überprüft und siehe da, gegen diesen lagen ebenfalls zwei

Vollstreckungshaftbefehle vor. Da es um die Zahlung von insgesamt 200 Euro ging,

musste der junge Mann also nochmals in die Brieftasche greifen, um nun die

eigenen Schulden an die Staatskasse zu begleichen. Anschließend wurde die

Löschung dieser Ausschreibungen durch die Bundespolizei veranlasst.



Bezüglich der Ausschreibung des 37-jährigen mit europäischem Haftbefehl wurde

der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Laufe des Abends durch

die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



