Kiel: Störung der Telefonanlagen der Kieler Polizei

25. September 2018, 08:23 Uhr

Kiel (ots) - Aktuell kommt es zu einer Störung der Telefonanlagen

der Kieler Dienststellen. Daher sind zur Zeit sämtliche Reviere und

Stationen telefonisch nicht erreichbar. Anrufer werden gebeten, sich

bei Anliegen direkt über die 110 mit der Polizei in Verbindung zu

setzen.



An der Behebung der Störung wird derzeit gearbeitet. Sobald die

Arbeiten erfolgreich abgeschlossen sind, informieren wir an dieser

Stelle.



Die interne Kommunikation findet problemlos über Handy

beziehungsweise Funk statt.



Medienvertreter können die Pressestelle unter den bekannten

Handynummern erreichen.



Matthias Arends









